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Футболист с самой продолжительной профессиональной карьерой не торопится ее завершать.

Легендарный японский форвард Казу Миура подписал контракт с Сузука Пойнт Геттерс — сообщает ESPN.

Контракт рассчитан до 31 января 2023 года, и на момент его истечения самому возрастному профессиональному футболисту будет 55 лет.

Стоит отметить, что в год основания ПСЖ Миуре уже было 3 года!

Сузука идет на четвертом месте в четвертом по рангу дивизионе страны, а возглавляет ее 56-летний брат Казу — Ясутоши.

За время своей исполненной рекордами карьеры Казу провел 89 матчей за национальную сборную Японии по футболу (55 голов) и 6 матчей за национальную сборную Японии по футзалу (1 гол).

На клубном уровне Миура выступал за Сантос, Палмейрас, Мацубару, Регатас, XV де Жау, Куритибу, Верди Кавасаки, Дженоа, Динамо Загреб, Киото Перпл Санга, Виссел Кобе, Йокогаму, Сидней и вот теперь Сузуку.