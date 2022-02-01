Франция

Руководство парижан полностью доверяет специалисту.

В матче 1/8 финала Кубка Франции ПСЖ уступил на своем поле Ницце и вылетел из розыгрыша турнира.

Несмотря на неудачу в национальном кубке, а также блеклую игру команды в Лиге 1, Почеттино не будет уволен из парижского клуба, передает RMC.

Руководство ПСЖ довольно теми результатами, которые показывает команда. Кроме того, боссы парижан опасаются, что увольнение главного тренера посреди сезона может негативно повлиять на микроклимат в команде, тем самым спровоцировав неудачу в Лиге чемпионов.

Таким образом, несмотря на все проблемы ПСЖ в игровом плане, аргентинский специалист может не беспокоиться за свое рабочее место.

Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов французам предстоит встретиться с мадридским Реалом.

Поединок во Франции состоится 15 февраля, а ответный матч запланирован на 9 марта. Обе встречи начнутся в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что форвард ПСЖ Килиан Мбаппе подписал предварительный контракт с мадридским Реалом.