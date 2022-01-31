Испания

Француз начнет следующий сезон в составе "королевского клуба".

Нападающий Пари Сен-Жермен и сборной Франции Килиан Мбаппе завершит сезон в стане французского клуба, после чего переберется в мадридский Реал, сообщает Bild.

В стане "сливочных" Мбаппе будет получать порядка 50 млн евро в год. Официально стороны объявят о соглашении после матчей 1/8 Лиги чемпионов, где клубы встретятся в очной дуэли.

В текущем сезоне Мбаппе провел 28 матчей за ПСЖ во всех турнирах, в которых забил 19 голов и выполнил 13 результативных передач.

Ранее сообщалось, что ПСЖ не может договориться с Барселоной касаемо трансфера Дембеле.