Француз начнет следующий сезон в составе "королевского клуба".
килиан мбаппе, getty images
31 января 2022, 14:16
Нападающий Пари Сен-Жермен и сборной Франции Килиан Мбаппе завершит сезон в стане французского клуба, после чего переберется в мадридский Реал, сообщает Bild.
В стане "сливочных" Мбаппе будет получать порядка 50 млн евро в год. Официально стороны объявят о соглашении после матчей 1/8 Лиги чемпионов, где клубы встретятся в очной дуэли.
В текущем сезоне Мбаппе провел 28 матчей за ПСЖ во всех турнирах, в которых забил 19 голов и выполнил 13 результативных передач.
Ранее сообщалось, что ПСЖ не может договориться с Барселоной касаемо трансфера Дембеле.