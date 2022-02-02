Франция

Спортивный директор ПСЖ прокомментировал контракт капитана команды.

Пари Сен-Жермен продолжает вести переговоры с центрбеком и капитаном команды Маркиньосом касаемо нового контракта.

Руководство парижан рассчитывает закрыть сделку в течении месяца, чтобы обрести уверенность в будущем футболиста.

Спортивный директор ПСЖ Леонардо заявил, что он имеет абсолютную уверенность в том, что бразилец продлил контракт: "Маркиньос будет играть за нас до конца карьеры, я в этом не сомневаюсь", — заявил функционер.

Отметим, что действующее соглашение футболиста с французами рассчитано до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что ПСЖ уже предложил Маркиньосу долгосрочный контракт.