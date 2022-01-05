Франция

Бразильский защитник подпишет новый договор до 2026 года.

Защитник ПСЖ Маркиньос в ближайшее время поставит свою подпись под новым контрактом с французским клубом. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По информации источника, стороны находятся на финальной стадии переговоров по новому соглашению, которое будет рассчитано до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне 27-летний бразилец провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

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