Бразильский защитник подпишет новый договор до 2026 года.
Маркиньос, Getty Images
05 января 2022, 23:21
Защитник ПСЖ Маркиньос в ближайшее время поставит свою подпись под новым контрактом с французским клубом. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По информации источника, стороны находятся на финальной стадии переговоров по новому соглашению, которое будет рассчитано до лета 2026 года.
В нынешнем сезоне 27-летний бразилец провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что Месси сдал отрицательный тест, Кюрзава заразился коронавирусом.
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