Франция

Футболист признан лучшим бразильским игроком, выступающим в Европе.

Нападающий ПСЖ вновь стал лауреатом приза Золотая самба — награда, присуждаемая лучшему бразильскому футболисту, выступающему в Европе.

Эта пятая подобная награда в карьере футболиста и вторая подряд.

Неймар признавался лучшим бразильцем в Европе также в 2014, 2015, 2017 и 2020 годах. Предыдущим футболистом, который обошел Неймара в подобном голосовании был вратарь Ливерпуля Алиссон Беккер — случилось это в 2019 году.

Ранее сообщалось, что форвард приступил к пробежкам после тяжелой травмы лодыжки.