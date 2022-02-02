Футболист признан лучшим бразильским игроком, выступающим в Европе.
неймар, getty images
02 февраля 2022, 14:53
Нападающий ПСЖ вновь стал лауреатом приза Золотая самба — награда, присуждаемая лучшему бразильскому футболисту, выступающему в Европе.
Эта пятая подобная награда в карьере футболиста и вторая подряд.
Неймар признавался лучшим бразильцем в Европе также в 2014, 2015, 2017 и 2020 годах. Предыдущим футболистом, который обошел Неймара в подобном голосовании был вратарь Ливерпуля Алиссон Беккер — случилось это в 2019 году.
Ранее сообщалось, что форвард приступил к пробежкам после тяжелой травмы лодыжки.