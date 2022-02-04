Франция

Футболист близок к переходу в один из клубов Северной Америки.

Французский Лион опубликовал официальное заявление, в котором сообщил, что вингер Джердан Шакири может покинуть клуб.

Как пишется в заявлении, руководство клуба и главный тренер Петер Бош удовлетворили просьбу футболиста о ведении переговоров с клубом МЛС в рамках будущего трансфера.

Как стало известно журналисту издания MLS Soccer Тому Богерту, все идет к тому, что Шакири перейдет в Чикаго Файр. Стороны близки к успешному завершению переговоров.

В текущем сезоне вингер сыграл за Лион 16 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал три ассиста.

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