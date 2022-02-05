Франция

Парижане сделают предложение клубу из Нидерландов.

Нападающий Аякса Антони входит в шорт-лист французского ПСЖ. Об этом сообщает журналист Адриен Гренье.

По его информации, ПСЖ сделает предложение по 21-летнему бразильцу, однако Аякс не отпустит его дешево.

Известно, что руководство амстердамцев готово рассмотреть предложение в размере 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Эредивизи футболист провел 16 матчей, в которых забил 7 голов и сделал одну результативную передачу.

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