Парижане сделают предложение клубу из Нидерландов.
Антони, Getty Images
05 февраля 2022, 17:32
Нападающий Аякса Антони входит в шорт-лист французского ПСЖ. Об этом сообщает журналист Адриен Гренье.
По его информации, ПСЖ сделает предложение по 21-летнему бразильцу, однако Аякс не отпустит его дешево.
Известно, что руководство амстердамцев готово рассмотреть предложение в размере 60 миллионов евро.
В текущем сезоне Эредивизи футболист провел 16 матчей, в которых забил 7 голов и сделал одну результативную передачу.
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