Франция

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Лион отправился в гости к Монако в рамках 23-го тура французской Лиги 1 с задачей добыть победу на поле конкурента по турнирной таблице любой ценой, однако в итоге допустил очередную нелепую осечку, пропустив "монегасков" прямиком в зону Лиги Европы УЕФА, хотя до этого они находились позади "ткачей" в середине турнирной таблицы.

Обзор матча:

Монако — Лион 2:0

Голы: Жан Лукас, 2, Бен Йеддер, 27.

Монако: Нюбель — Агилар, Дисаси, Марипан, Кайо — Тчуамени — Мартинш (Вандерсон, 61), Жан Лукас (Матацо, 79), Фолланд (Фофана, 62), Диоп (Аклиуш, 88) — Бен Йеддер.

Лион: Лопеш — Дюбуа, Боатенг, Лукеба — Густо (Фавр, 46), Какере, Мендес (Ндомбеле, 46), Энрике (Шерки, 46, Кейта, 90+3) — Пакета (Барколя, 88), Эмерсон — Дембеле.

Предупреждения: Марипан — Дембеле, Боатенг.