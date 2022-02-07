Франция

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи.

В гостевом поединке 23-го тура против действующего чемпиона страны, Лилля, Пари Сен-Жермен наглядно продемонстрировал то, почему вернет себе титул сильнейшей команды национального первенства по итогам сезона. "Красно-синие" разгромили соперников, отправив в их ворота сразу пять мячей, на что в ответ получили только результативный выстрел от Свена Ботмана.

Обзор матча:

Лилль — ПСЖ 1:5

Голы: Ботман, 28 — Данилу Перейра, 10, 51, Кимпембе, 32, Месси, 38, Мбаппе, 67.

Лилль: Грбич — Челик, Фонте, Ботман, Гудмундссон — Веа (Брадарич, 70), Андре, Онана, Бамба (Жегрова, 86) — Бен-Арфа (Гомес, 70), Дэвид.

ПСЖ: Доннарумма — Хакими, Маркиньос, Кимпембе (Керер, 78), Мендеш — Паредес (Симмонс, 85), Данилу Перейра, Верратти — Ди Мария (Дракслер, 45), Месси, Мбаппе.

Предупреждения: Челик, Брадарич — Паредес.