Франция

Подопечные Почеттино набрали отличный ход во внутреннем первенстве.

В матче 23-го тура чемпионата Франции Пари Сен-Жермен обыграл Лилль на чужом поле с разгромным счетом.

Это уже четырнадцатый поединок Лиги 1 подряд для парижского клуба, который прошел без поражения.

У подопечных Маурисио Почеттино девять побед и пять ничейных результатов.

На данный момент парижане идут на первом месте в чемпионате Франции с 56 баллами — у ближайшего преследователя, Марселя, 43 очка.

Отметим, что в этой игре голом отметился Лионель Месси — для него это уже второй мяч в текущем розыгрыше Ла Лиги.