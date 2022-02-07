Франция

Наставник ПСЖ высказался о разгромной победе своей команды.

В гостевом поединке 23-го тура против действующего чемпиона страны, Лилля, Пари Сен-Жермен уверенно разгромил своего оппонента (5:1).

Главный тренер столичной команды Маурисио Почеттино высказался о результатах встречи, в который удалось отличиться Лионелю Месси.

"Хороший вечер, хорошая игра. Мы довольны победой, ведь Лилль играл очень компактно и плотно — нам удавались очень хорошие комбинации. Думаю, этот матч станет отправной точкой в нашем дальнейшем развитии.

Лео по-прежнему лучший игрок в мире. Как и любому человеку, ему необходимо время на адаптацию. Когда Месси окончательно восстановится после коронавируса — он будет неудержим. Важно, чтобы он обрел уверенность", — приводит слова специалиста Lequipe.

Отметим, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Лилль — ПСЖ.