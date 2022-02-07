Франция

Форвард ПСЖ прокомментировал свой истекающий контракт с клубом.

Нападающий Пари Сен-Жермен и сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о своем будущем на фоне истекающего срока действия контракта.

Француз заявил, что не ведет переговоры с другими клубами о предварительном соглашении.

"Я еще ничего не решил — матчи с Реалом в Лиге чемпионов могут многое изменить. Да, я могу сейчас вести переговоры с другими клубами, но не намерен этого делать с соперниками прямо сейчас.

Мы настроены пройти как можно дальше в Лиге чемпионов, а я намерен сыграть в этом решающую роль. Время покажет", — приводит слова форварда Lequipe.

В текущем сезоне Мбаппе провел 28 матчей за ПСЖ во всех турнирах, в которых забил 19 голов и выполнил 13 результативных передач.

Ранее немецкая пресса заявляла, что форвард уже подписал предварительное соглашение с Реалом.