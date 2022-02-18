Франция

Наставник ПСЖ считает, что между футболистами нет никакого соперничества.

Главный тренер Пари Сен-Жермен Маурисио Почеттино высказался о положении дел на позиции вратаря в клубе.

Специалист считает, что нет никакой проблемы в ротации двух вратарей, а между ними нет ничего, кроме здоровой конкуренции.

"Мы с тренерским штабом перед каждым матчем решаем, кто будет играть. У нас два первых номера и я не вижу проблемы в том, что на вратарской позиции происходит ротация.

Еще не решил, кто будет играть против Нанта. Не вижу никакой проблемы — между футболистами здоровая конкуренция. Тем более, что это два лучших голкипера в мире", — приводит слова Почеттино Football Italia.

На счету Доннаруммы 16 матчей во всех турнирах этого сезона, в которых он пропустил восемь мячей, а также в восьми матчах сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Что касается Наваса, то на счету костариканца 19 матчей за ПСЖ, в которых он пропустил 17 мячей и сохранил свои ворота "сухими" в семи матчах.

Отметим, что матч с Нантом состоится завтра в 22:00 по киевскому времени.