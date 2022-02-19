Франция

Карьера форварда в Барселоне получилась неоднозначной.

Нидерландский нападающий Мемфис Депай прошлым летом перешел в состав каталонской Барселоны из французского Лиона в один из наиболее затруднительных моментов для испанского клуба в его новейшей истории.

При этом, 28-летний футболист на начальном этапе, еще под руководством Рональда Кумана, старался быть лидером команды, достигнув в итоге по ходу сезона отметки в 23 сыгранных матча при восьми забитых мячах и двух голевых передачах.

Однако, с приходом Хави положение Депая в команде существенно изменилось в негативную сторону, поэтому нидерландец уже раздумывает над новыми вариантами для продолжения своей карьеры.

Одним из таковых может стать возвращение в Лион, с которым представили Мемфиса уже ведут переговоры о возможном контракте.

Французская пресса отмечает, что президент "ткачей" Жан-Мишель Ола изначально был против подобной затеи, однако возможный уход в межсезонье лидера команды Лукаса Пакета заставил его изменить свое мнение.

Контракт Депая с Барселоной рассчитан до лета 2023 года.