Франция

Полузащитник ПСЖ не скрывал эмоций после поражения от Нанта.

В гостевом поединке против Нанта в рамках 25-го тура французской Лиги 1 Пари Сен-Жермен потерпел сокрушительное поражение (1:3).

Нант — ПСЖ 3:1 Видео голов и обзор матча

По завершении напряженного поединка, представители "красно-синих" были не довольны определенными решениями бригады арбитров по ходу игры, а общекомандное настроение попытался передать в своем интервью полузащитник Марко Верратти.

"Как вообще такое возможно, что нам в этом матче показали десять желтых карточек (на самом деле восемь, шесть у ПСЖ — ред.)? Арбитр чрезмерно увлекся.

Мы не можем ничего ему сказать, мы не можем ничего сделать, мы вообще ничего не можем противопоставить решениям судьи. Это единственный рефери, который занимается подобными вещами!

Как можно было не дать карточку Деннису Аппии в конце матча? Это желтая — красная — пенальти!

Судьям иногда стоит брать на себя ответственность, но сегодня они нас обос***и", — заключил итальянский футболист.

В следующем туре ПСЖ сыграет домашний матч против Сент-Этьена.