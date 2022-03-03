Франция

Півзахисникові призначили незначне покарання.

У рамках 25-го туру французької Ліги 1 Парі Сен-Жермен зазнав прикрої поразки на полі Нанта (1:3), однак чи найбільше після тої гри говорили не про виступ колективу Маурісіо Почеттіно, а про слова півзахисника "красно-синіх" Марко Верратти на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, що італієць був настільки невдоволений роботою бригади арбітрів, що не дуже то й підбирав слів для вираження власних емоцій.

Було очевидно, що Дисциплінарний комітет французької першості не залишить цей епізод напризволяще, тому гравець у компанії представника клубу завітали у офіс Ліги 1, де від них вимагалося пояснення позиції та сказаних слів.

Після завершення розмови, сторони розійшлися на тому, що Верратті отримав один матч дискваліфікації та ще одну гру у якості умовного вироку на той випадок, якщо подібний інцидент буде мати місце у майбутньому.

Таким чином, Марко зумів залишитися осторонь довготривалої дискваліфікації, проте не зможе взяти участь у майбутній грі своєї команди проти Бордо.