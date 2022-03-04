Франция

Французький клуб надіслав гроші фонду UNICEF, який допомагає дітям в Україні.

Футбольний клуб Олімпік Ліон, який виступає у вищій лізі країни, приєднався до міжнародної підтримки України, на територію якої підступно напали збройні сили Російської Федерації.

Як сказано на офіційному сайті "ткачів", вони пожертвували 50 тисяч євро фонду UNICEF, який допомагає дітям в Україні.

"Світ спорту зміг відреагувати та мобілізувався єдиним голосом за мир. Проблеми, які є перед нами, вимагають, щоби ми продемонстрували солідарність – Ліон долучається до цієх ініціативи.

Хочемо ще раз показати, що спорт допомагає національній згуртованості, в тому числі на міжнародному рівні", – сказав президент Ліону Жан-Мішель Олас.

В тому числі, французький клуб залишив посилання для своїх вболівальників, які також можуть долучитися до допомоги дітям Україні.

Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала нападу з боку Російської Федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!