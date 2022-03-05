Франция

Парижани хочуть залишити юного гравця в команді.

ПСЖ зацікавлений у продовженні угоди з півзахисником Хаві Сімонсом, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Парижани запропонують Сімонсу покращені умови співпраці у надії втримати його в команді.

Сімонс приєднався до ПСЖ влітку 2019 року з молодіжної команди Барселони. Цього сезону 18-річний гравець провів сім матчів в футболці "червоно-синіх", відзначившись одним асистом.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ близький до підписання нового контракту з захисником Маркіньйосом.