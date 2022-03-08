Франция

Аргентинський спеціаліст поділився думками щодо свого гравця.

Головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно прокоментував чутки стосовно нападника Кіліана Мбаппе.

"Мбаппе – наш гравець, сподіваюся, він залишиться ще надовго. Я розумію, що ЗМІ потрібні новини про одного з найкращих футболістів у світі, але він – наш гравець.

Він вже повідомляв, що зараз не час приймати рішення, давайте почекаємо на його заяву. Усе інше – припущення і здогади, які можуть бути далекими від реальності", – приводить слова Почеттіно видання Mundo Deportivo.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе усно погодився на перехід в мадридський Реал.