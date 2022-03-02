Испания

Форвард може перейти до мадридського клубу.

Мбаппе в матчі з Реалом, Getty Images

Мбаппе в матчі з Реалом, Getty Images

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе може стати гравцем мадридського Реала наступного літа.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Мбаппе дав усну згоду на перехід до іспанського клубу, але сторони ще не відписували ніяких паперів. ПСЖ намагається умовити його залишитись, але форварда цікавлять не лише гроші.

Діючий контракт Мбаппе з ПСЖ закінчується в червні цього року.

Цього сезону 23-річний гравець провів 34 поєдинки у футболці парижан, забивши 24 голи і віддавши 17 асистів.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль вийшов з боротьби за Мбаппе.