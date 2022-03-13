Франция

Парижани готові відпустити бразильського форварда.

ПСЖ не буде утримувати нападника Неймара, якщо він захоче покинути клуб, повідомляє Telefoot.

Керівництво ПСЖ не вважає Неймара ключовим гравцем і готово розглянути варіанти стосовно нього. Чинний контракт бразильця з парижанами розрахований до червня 2025 року.

Цього сезону 30-річний гравець провів 19 поєдинків у складі "синьо-червоних", відзначившись чотирма голами і п’ятьма асистами.

Раніше повідомлялося, що нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе має стати гравцем Реала наступного літа.