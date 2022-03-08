Франция

"Вершкові" не можуть запропонувати футболістові такі самі умови.

ПСЖ може зробити свого нападаючого Кіліана Мбаппе найоплачуванішим футболістом в історії футболу. Про це повідомляє The Independent.

За інформацією джерела, керівництво парижан запропонувало 23-річному французу контракт із окладом 100 мільйонів євро на рік.

Також наголошується, що мадридський Реал, який усіма силами намагається підписати футболіста наступного літа, знає про цю пропозицію, але "вершкові" не можуть піти на такі умови.

Мадридці також сподіваються, що футболіста привабить багата історія клубу та його потенціал на майбутнє.

Цього сезону Мбаппе провів 34 матчі, в яких забив 24 м'ячі і віддав 17 асистів.