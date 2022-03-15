Іспанський фахівець може змінити Маурісіо Почеттіно.
мікель артета, getty images
15 марта 2022, 10:31
Керівництво Парі Сен-Жермен знаходиться у пошуках можливої заміни для Маурісіо Почеттіно, якого можуть звільнити через вкрай невдалий виступ у Лізі чемпіонів.
До поля зору французського гранда потрапили такі фахівці як Мікель Артета з Арсеналу та Антоніо Конте з Тоттенгема, повідомляє Lequipe.
Всього ж у шорт-листі ПСЖ значиться дев'ять тренерів, які можуть змінити аргентинського наставника.
Відзначимо, що у лондонському Арсеналі впевнені, що Артета продовжить контракт з клубом, діюча угода якого розрахована до літа 2023 року.
Раніше Артета висловився щодо плеймейкера своєї команди Мартіна Едегора.