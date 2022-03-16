Франция

Парижани готові попрощатися з аргентинцем.

Парі Сен-Жермен не планує продовжувати співпрацю з Анхелем Ді Марією, повідомляє Get French Football News з посиланням на RMC Sport.

У контракті аргентинця є опція продовження на рік, але парижани не мають наміру її активувати.

За інформацією джерела, у Парі Сен-Жермен налаштовані на підписання Усмана Дембеле з Барселони.

На клубному рівні Анхель грав за Росаріо Сентраль (39 матчів у всіх турнірах, 6 голів), Бенфіку (124, 15), Реал (194, 37), Манчестер Юнайтед (32, 4) та ПСЖ (289, 90).