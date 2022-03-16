Парижани готові попрощатися з аргентинцем.
Анхель Ді Марія, getty images
16 марта 2022, 19:59
Парі Сен-Жермен не планує продовжувати співпрацю з Анхелем Ді Марією, повідомляє Get French Football News з посиланням на RMC Sport.
У контракті аргентинця є опція продовження на рік, але парижани не мають наміру її активувати.
За інформацією джерела, у Парі Сен-Жермен налаштовані на підписання Усмана Дембеле з Барселони.
На клубному рівні Анхель грав за Росаріо Сентраль (39 матчів у всіх турнірах, 6 голів), Бенфіку (124, 15), Реал (194, 37), Манчестер Юнайтед (32, 4) та ПСЖ (289, 90).