Франция

Аргентинский хавбек получил повреждение в матче с Лиллем.

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария избежал серьезной травмы и сможет помочь своей команде в предстоящих матчах против мадридского Реала в 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает L’Équipe.

33-летний аргентинец получил повреждение в матче французской Лиги 1 против Лилля (5:1).

По информации источника, футболиста заменили в целях меры предосторожности.

В ближайшем матче ПСЖ сыграет против Ренна в чемпионате Франции, а затем 15 февраля команда Маурисио Почеттино встретится с Реалом.

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