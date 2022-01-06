Франция

Еще два футболиста ПСЖ сдали положительные тесты на коронавирус.

Полузащитники ПСЖ Анхель Ди Мария и Юлиан Дракслер заразились коронавирусом, сообщает пресс-служба французского клуба.

33-летний аргентинец и 28-летний немец сдали положительные тесты на коронавирус и отправились на карантин.

Ранее стало известно, что Лионель Месси сдал отрицательный тест и вернулся в Париж, а защитник Левен Кюрзава заразился коронавирусом и присоединился к другим футболистам на изоляции.

Ближайший матч ПСЖ проведет в гостях против Лиона во французской Лиге 1. Игра состоится 9 января, в 21:45 по киевскому времени.

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