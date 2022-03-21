Франция

Вільям замінить травмованого Бенжамена Павара.

У складі збірної Франції відбулася вимушена заміна: травмованого Бенжамена Павара з Баварії замінить Вільям Саліба — повідомив офіційний Твіттер “ле бле”.

Це дебютний виклик для 20-річного футболіста, який виступає за Марсель в аренді з Арсеналу, до головної команди країни.

Саліба провів 27 матчів (4 гола) за юнацьки та молодіжну збірну Франції.

За клубну кар'єру захисник грав за Сент-Ет'єн (36 матчів в усіх турнирах, 0 голів), Ніццу (22, 1) та Марсель (39, 0).