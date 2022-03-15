Форвард Реала увійшов до історії своєї країни.
Карім Бензема, getty images
15 марта 2022, 01:14
Реал у рамках поєдинку двадцять восьмого туру чемпіонату Іспанії гостював у Мальорки та здобув перемогу з розгромним рахунком.
Два голи у складі мадридської команди у другій половині гри забив Карім Бензема, що дозволило йому стати найкращим французьким бомбардиром в історії.
Тепер на рахунку Бензема 413 голів у кар'єрі, завдяки чому він обійшов Тьєррі Анрі, який мав 411 точних ударів.
Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу чемпіонату Іспанії між Реалом та Мальоркою.