Испания

Форвард Реала увійшов до історії своєї країни.

Реал у рамках поєдинку двадцять восьмого туру чемпіонату Іспанії гостював у Мальорки та здобув перемогу з розгромним рахунком.

Два голи у складі мадридської команди у другій половині гри забив Карім Бензема, що дозволило йому стати найкращим французьким бомбардиром в історії.

Тепер на рахунку Бензема 413 голів у кар'єрі, завдяки чому він обійшов Тьєррі Анрі, який мав 411 точних ударів.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу чемпіонату Іспанії між Реалом та Мальоркою.