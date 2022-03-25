Франция

Французський клуб визначився з ще однією трансферною метою.

Атакувальний півзахісник Вулвергемптону Педру Нету зацікавив Парі Сен-Жермен.

Футболіст, котрий давно на радарах топ-клубів, може продовжити кар'єру у Франції, повідомляє Sky Sports.

Відзначимо, що парижанам буде вкрай непросто здійснити трансфер, адже нещодавно португалець підписав новий контракт з "вовками" до 2027 року.

Портал Transfermarkt оцінює Нету у 35 млн євро.

У поточному сезоні на рахунку футболіста всього п'ять матчів в АПЛ, в яких він не встиг відзначитись результативними діями.

Раніше повідомлялось, що екс-клуб хавбека Лаціо зробив помилку, заплативши за Нету не тому клубу.