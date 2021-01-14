Италия

Финансовый отдел римлян совершил большую ошибку.

Лацио по ошибке совершил две выплаты за Педру Нету не Браге, а лиссабонскому Спортингу, сообщает The Guardian.

Платежи прошли 1-го июля 2018-го года и 17-го марта 2019-го года на общую сумму в размере 11 миллионов евро.

Руководство Лацио объяснило произошедшее путаницей из-за похожих названий клубов, ведь в полном названии Браги также присутствует слово "Спортинг".

Примечательно, что лиссабонцы умолчали о денежных поступлениях, но готовы помочь Лацио исправить ошибку.

Удивительно, что Брага при таком развитии событий никак не реагировала на отсутствие платежей. К тому же, клуб получил деньги за Бруну Жордана, который прошел путь в Вулверхэмптон транзитом через аренду в Лацио в аналогичные сроки.

Напомним, что это не первая ошибка финансового отдела Лацио. Ранее клуб заплатил 2 миллиона евро за Де Врея мошенникам, а не Фейеноорду.