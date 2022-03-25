Франция

Воротар ПСЖ проявив себе як благородна людина.

Воротар Парі Сен-Жермен Кейлор Навас допоміг українским біженцям із дахом над головою у Франції.

Футболіст прийняв у себе вдома 30 людей, що втекли від россійсько-фашистських ракет та бомб, повідомляє Sport.es. Навас організував спальні місця в своєму домашньому кінотеатрі.

Відзначимо, що наразі за даними ООН з України виїхало більше трьох мільйонів людей.

Раніше повідомлялось, що Барселона також включилась у допомогу українцям.