Воротар ПСЖ проявив себе як благородна людина.
кейлор навас, getty images
25 марта 2022, 13:22
Воротар Парі Сен-Жермен Кейлор Навас допоміг українским біженцям із дахом над головою у Франції.
Футболіст прийняв у себе вдома 30 людей, що втекли від россійсько-фашистських ракет та бомб, повідомляє Sport.es. Навас організував спальні місця в своєму домашньому кінотеатрі.
Відзначимо, що наразі за даними ООН з України виїхало більше трьох мільйонів людей.
Раніше повідомлялось, що Барселона також включилась у допомогу українцям.