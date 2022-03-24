Испания

"Блаугранас" не залишились осторонь проблем українців, що втекли від війни.

Барселона організувала збір їжі та коштів на допомогу українським сім'ям з дітьми та немовлятами, що дісталися Каталонії з України.

Акція організована разом із Червоним Хрестом. До того ж, біля Камп Ноу Барселона відкриє пункт збору м'яса, овочів, фруктів для українців.

Тим вболівальникам, що не мають змоги прийти до стадіону пропонується зробити фінансовий внесок на допомогу постраждалим від нападу РФ людям.

Відзначимо, що раніше Василь Кравець розповів про ставлення до РФ в Іспанії.