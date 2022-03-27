Франция

Футболіст знаходиться у Франції.

Вінгер київського Динамо Самба Діалло підтримує форму із французьким Сент-Етьєном. Про це повідомив Sainte Inside.

19-річного футболіста помітили у спортцентрі Роберт-Гербін, де тренується основна команда Сент-Етьєна.

Зазначається також, що європейські топ-клуби уважно стежать за гравцем з Сенегалу. Які саме — невідомо.

🚨 Samba Diallo était aujourd'hui au centre sportif Robert-Herbin ! Ce très prometteur ailier sénégalais (19 ans) est suivi par plusieurs grands clubs européens. Évoluant auparavant au Dynamo Kiev, il est donc libre de s'engager avec le club de son choix.



(IG du joueur) pic.twitter.com/pH8GLKGa84 — 𝑺𝒂𝒊𝒏𝒕𝒆́ 𝑰𝒏𝒔𝒊𝒅𝒆 (@SainteInside) March 26, 2022

Нагадаємо, що контакт Діалло із київським клубом розрахований до грудня 2026 року. Але за правилами ФІФА гравці з чемпіонату України можуть продовжити кар'єру в інших командах.

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