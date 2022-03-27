Футболіст знаходиться у Франції.
Самба Діалло, ФК Динамо
27 марта 2022, 17:28
Вінгер київського Динамо Самба Діалло підтримує форму із французьким Сент-Етьєном. Про це повідомив Sainte Inside.
19-річного футболіста помітили у спортцентрі Роберт-Гербін, де тренується основна команда Сент-Етьєна.
Зазначається також, що європейські топ-клуби уважно стежать за гравцем з Сенегалу. Які саме — невідомо.
Нагадаємо, що контакт Діалло із київським клубом розрахований до грудня 2026 року. Але за правилами ФІФА гравці з чемпіонату України можуть продовжити кар'єру в інших командах.
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