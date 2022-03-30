Франция

Футболіст може продовжити кар'єру во Франції.

Вінгер київського Динамо Самба Діалло може перейти в Марсель. Про це заявляє видання Score.

За інформацією джерела, в молодом гравцеві зацікавлений особисто президент Марселя Пабло Лонгорія.

У клубі впевненні, що сенегальці Бамба Дьєнг і Пап Гуйє, які є співвітчизниками Діалло, переконають його перейти в клуб.

Нагадаємо, що 19-річний гравець, у якого контракт з Динамо до грудня 2026 року, тренувався із французьким Сент-Етьєном.