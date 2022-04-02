Франция

Півзахисник підшукує собі нове місце роботи.

Португальський півзахисник французького Лілля був невід’ємною складовою "чемпіонського" складу "догів" зразка минулого сезону, проте в контексті поточних виступів команди не має сподівань на продовження співпраці після закінчення контракту прийдешнього літа.

Зараз агенти 27-річного виконавця зайняті пошуком наступного місця роботи для свого клієнта, а вибирати гравець центральної ланки може з-поміж італійської Роми, іспанської Валенсії або турецького Галатасараю, які вже робили запити стосовно нього.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, послуги футболіста навіть спробували запропонувати міланському Інтеру, проте "нерадзуррі" жодним чином не виявили бажання боротися за нього проти можливих конкурентів.

Шека в поточному сезоні відіграв 29 матчів, забивши тричі та одного разу віддавши гольовий пас.