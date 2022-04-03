Франция

Іспанець прагне добитись успіху з французьким клубом.

Захисник Серхіо Рамос планує залишитись в ПСЖ наступного сезону і не буде шукати новий клуб, повідомляє RMC Sport.

Рамос розуміє, що цей сезон є для нього невдалим і що він не виправдав очікувань. Але іспанський центрбек хоче залишитись ще хоча б на сезон і добитись успіху з паризьким клубом.

Чинний контракт Рамоса з ПСЖ розрахований до червня 2023 року.

Цього сезону 36-річний гравець провів 5 поєдинків у складі "червоно-синіх", відзначившись одним голом.

Раніше повідомлялося, що Мессі може розлучитися з Ліонелем Мессі і Неймаром через виліт з Ліги чемпіонів.