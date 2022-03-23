Украина

Іспанський захисник приєднався до благочинної кампанії.

Міжнародний фронт підтримки України в її боротьбі проти чергового витку агресії в її бік продовжує набирати обертів.

Після багатьох слів підтримки із різних куточків світу відомі особистості, зокрема спортивні, почали поступово долучатися до збору коштів на допомогу постраждалому населенню нашої країни.

Долучився до благочинної кампанії також і відомий іспанський захисник французького Парі Сен-Жермен Серхіо Рамос, виступивши в якості рекламного проспекту для німецького бренду Marcell von Berlin.

Дизайнер компанії Марсель Пустул, що виріс у сусідній Польщі, за підтримки власника та генерального директора компанії RSG Group GmbH Райнера Шаллера, який знаходиться в тісній співпраці з нашими братами Кличко, розробили унікальний дизайн малюнку для худі, який можна придбати в офіційному магазині за 100 євро.

При цьому всі кошти підуть на допомогу постраждалим.

На оверсайзному худі зображена рука Володимира Кличка та голуби світу спереду як символ свободи та демократії та голос проти війни, а ззаду — хештег "Ми всі українці" (#WEAREALLUKRAINIANS) у кольорах українського прапора.