Франция

Футболіст ударно дебютував за новий клуб.

В матчі 30 туру чемпіонату Франції Ліон на своєму полі у тяжкому матчі здолав Анже із рахунком 3:2

За Ліон дублем відмітився Дембеле У гостей забивали Перейра Лаже та Буфаль.

Дебютував за господарів вінгер Тете, який належить Шахтарю. Бразилець вийшов на поле на 78 хвилині, а через дві хвилини забив свій перший гол. Він отримав м'яча у штрафному майданчику та прошив сітку лівого кута воріт Мандреа.

Ліон - Анже 3:2

Голи: Дембеле, 26, 52, Тете, 80 — Перейра Лаже, 50, Буфаль, 59