Франция

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Франції.

У рамках 30-го туру французької Ліги 1 Ліон здобув непросту перемогу над Анже у результативному матчі (3:2).

Цікаво, що переможний для "ткачів" гол у цьому протистоянні забив бразильський вінгер Тете, який напередодні перебрався до Ліону на правах оренди з донецького Шахтаря.

22-річний бразилець вийшов на заміну на 78-й хвилині, а лише через 134 секунди він забив свій перший гол за Ліон у дебютному для себе поєдинку.

Огляд матчу:

Ліон - Анже 3:2

Голи: Дембеле, 26, 52, Тете, 80 — Перейра Лаже, 50, Буфаль, 59

Джерело: MEGOGO