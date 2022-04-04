Франция

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Франції.

У рамках 30-го туру французької Ліги 1 Парі Сен-Жермен на власному полі приймав 16 команду національної першості, Лорьян, та зумів у підсумку влаштувати суперникам справжній розгром у найбільш оптимальному своєму складі з можливих.

Огляд матчу:

ПСЖ — Лорьян 5:1

Голи: Неймар, 12, 90, Мбаппе, 28, 67, Мессі, 73 — Моффі, 56.

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньос (Рамос, 72), Кімпембе, Мендеш — Паредес (Вейналдум, 43), Данілу (Керер, 80), Гуйє — Мессі, Неймар, Мбаппе.

Лорьян: Дрейе — Мендес, Лапорт, Петро, Ле Гофф — Уаттара (Льоренте, 77), Монкодуа (Сілва, 89), Абергель, Ле Фе (Лемуан, 89) — Моффи (Буазгар, 77), Коне (Сумано, 68).

Попередження: Гуйє, Кімпембе — Коне.