Франция

Керманич ПСЖ розповів про поточну форму своїх атакуючих гравців.

Напередодні в рамках 31-го туру французької Ліги 1 Парі Сен-Жермен у гостьовому поєдинку розтрощив Клермон на шляху до чергового чемпіонського титулу (6:1).

Головного тренера "червоно-синіх", Маурісіо Почеттіно, після завершення цієї гри вчергове запитали про стан лінії нападу його команди, яка складається з Неймара, Кіліана Мбаппе та Ліонеля Мессі, які втрьох розділили всі гольові дії парижан цього вечора.

"Зв’язок між Мессі, Неймаром і Мбаппе? Проблема в тому, що багато людей не хочуть слухати.

Із початку сезону ми говорили про те, що їм потрібен деякий час для того, щоб почати діяти автоматично як на полі, так і поза його меж", — заявив аргентинський спеціаліст.

У наступному турі ПСЖ гратиме дома принциповий матч проти Марселя.