Франция

Футболіста дуже поважають на батьківщині.

У Франції 10 квітня пройшли вибори президента країни. У другий тур виборів пройшов чинний президент Емманюель Макрон та лідер партії Національний фронт Марі Ле Пен.

Неочікуваний вибір зробив один з громадян Франції та фанат футболу, який проживає у комуні Рубе. Про це повідомляє Foot Mercato.

Він вписав у бюлетень нападника національної збірної країни та мадридського Реала Каріма Бензема, віддав за нього свій голос.

На жаль для нього, голос не був врахований за підрахунком, оскільки форвард збірної Франції не був зареєстрований як кандидат у президенти.