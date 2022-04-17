Франция

Завдяки голам Неймара та Мбаппе паризький гранд збільшив свій відрив у турнірній таблиці Ліги 1.

У рамках 32-го туру французької Ліги 1 у очному протистоянні зустрілися ПСЖ та Марсель, які займають перше та друге місця у турнірній таблиці відповідно.

Підопічним Маурісіо Почеттіно вдалося здобути перемогу в цьому матчі завдяки Неймару та Кіліану Мбаппе, завдяки чому паризький гранд збільшив відрив на три очки та закріпив своє лідерство в чемпіонаті Франції.

Марсель, у свою чергу, залишився задовольнятися єдиним голом, автором якого став Члета-Цар.

Парі Сен-Жермен — Марсель 2:1

Голи: Неймар, 12, Мбаппе, 45+4 — Чалета-Цар, 31

ПСЖ: Доннарумма – Мендеш, Кімпембе, Маркіньос, Хакімі – Гейє (Вейналдум, 81), Верратті (Рамос, 88), Данілу – Неймар, Мбаппе (Ікарді, 90+1), Мессі

Марсель: Лопес – Перес, Чалета-Цар (Бакамбу, 90+3), Саліба, Ронжє (Лірола, 77) – Гуйє (Дьєнг, 81), Камара, Гендузі – Жерсон, Пайєт, Ундер (Аріт, 46)

Попередження: Мендеш, Гейє, Неймар, Доннарумма – Жерсон