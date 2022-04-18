Франция

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Ліги 1.

Ліон у 32-го турі французької Ліги 1, разом із орендованим у донецького Шахтаря бразильським нападником Тете, на власному полі зумів переграти Бордо, який іде в турнірній таблиці передостаннім. "Ткачі" ще до перерви чотири рази вразили чужі ворота, знявши всі питання щодо переможця, однак представник "гірників" результативною дією так і не відзначився.

Огляд матчу:

Ліон — Бордо 6:1

Голи: Дембеле, 20, 90+2, Токо Екамбі, 27, 68, Пакета, 34, Февр, 46 — Мара, 84

Ліон: Поллерсбек — Гюсто (Емерсон, 65), Да Сілва, Лукеба, Енріке — Февр (Рейн-Аделаїд, 65), Мендес (Боатенг, 73), Пакета (Ауар, 65) — Тете (Барколя, 73), Дембеле, Токо Екамбі.

Бордо: Пуссен — Ахмедходжич, Медіуб (Франсержиу, 86), Мангаш — Лаку (Кватенг, 73), Онана, Гілавогі, Менса — Адлі (Ділросун, 64) — Н’янг (Уден, 64), Хван (Мара, 73).