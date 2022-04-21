Франция

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Ліги 1.

Марсель у домашньому поєдинку 33-го туру французької Ліги 1 мав не припуститися похибки в грі проти Нанту задля того, аби не подарувати можливість Парі Сен-Жермен посеред тижня достроково стати чемпіоном країни. "Провансальці" впоралися із завданням зі значними труднощами повсякчас знаходячись у стані відстаючої сторони до початку другого тайму.

Огляд матчу:

Марсель — Нант 3:2

Голи: Пає, 39, 55, Аріт, 75 — Жиротто, 26, Коко, 41.

Марсель: Лопес — Лірола (Ронж’є, 86), Саліба, Чалета-Цар, Перес (Гуйє, 86) — Гендузі, Камара, Жерсон — Аріт (Колашинац, 90), Бакамбу (Мілік, 69), Пає.

Нант: Лафонт — Аппіа, Жиротто, Паллуа (Кулібалі, 70) — Корш’я, Кіпріен, Мутуссамі, Коко — Бла (Фабіо, 46), Сімон (Букарі, 46) — Гьоббельс (Мерлін, 70).

Предупреждения: Перес, Мілік — Бла, Коко, Фабіо, Аппіа.

На 90+3 хвилині був вилучений Маркус Коко (Нант) (друге попередження).

Джерело: MEGOGO.