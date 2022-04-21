Франция

Юний нападник продовжує штампувати рекорди.

У рамках 33-го туру французької Ліги 1 Парі Сен-Жермен на полі Анже здобув упевнену перемогу (3:0), завдяки чому став ще на один крок ближчим до того, аби достроково в черговий раз стати чемпіоном країни.

Анже — ПСЖ 0:3 Відео голів та огляд матчу

Перший гол у цій зустрічі опинився на рахунку нападника "червоно-синіх" Кіліана Мбаппе, який у цьому сезоні відзначився вже в 33 в поточному сезоні. Окрім цього, на рахунку 23-річного форварда вже 22 гольових передачі, задля чого йому знадобилося 41 гра.

Як повідомляє відомий статистичний портал Gracenote, Мбаппе забив свій 113 гол за часи виступів у Лізі 1 у складі ПСЖ, що дозволило йому наздогнати за цим показником шведського нападника Залатана Ібрагімовіча, який наразі виступає за Мілан.

Варто зауважити, що задля подолання цієї позначки Кіліан витратив на 15 матчів більше, аніж віковий колега за амплуа.

Абсолютним лідером за кількістю голів у чемпіонаті за ПСЖ є Едінсон Кавані зі 138 голами.