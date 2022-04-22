Франция

Паризький гранд не може утримувати одразу двох зіркових голкіперів у команді. Ймовірно, Навас шукатиме новий клуб.

Парі Сен-Жермен має у своєму розпорядженні двох висококласних голкіперів в особі Джанлуїджі Доннарумми і Кейлора Наваса, однак це стало причиною того, що обидва футболісти відчувають певний брак ігрового часу і також хочуть бути беззаперечними "першими номерами" в команді.

Як повідомляє L'ÉQUIPE, у паризькому гранді розуміють, що не зможуть задовольнити бажання постійно грати одночасно і Доннарумми, і Кейлора Наваса, тому влітку їм доведеться розлучитися з одним із них.

Очікується, що ПСЖ зробить ставку на більш молодшого Доннарумму, який прийшов у команду з Мілана лише перед стартом цього сезону у статусі чемпіона Європи у складі збірної Італії та найкращого футболіста за підсумками Євро-2020.

Зазначимо, що раніше Кейлор Навас публічно висловив своє незадоволення кількістю ігрового часу, заявивши, що "ситуація має змінитись". Саме після цього інтерв'ю в ПСЖ вирішили розлучитися з одним із своїх іменитих воротарів.