Франция

Голкіпер ПСЖ висловився щодо конкуренції з італійцем.

Воротар Парі Сен-Жермен Кейлор Навас висловився щодо конкуренції із італійським воротарем Джанлуіджи Доннаруммою.

Футболіст запевняє, що в нього немає конфлітку із колегою по цеху, але він теж хоче грати в кожному матчі.

"В мене добрі стосунки із Джиджі, але щось повинно змінитись. Я хочу грати в кожному матчі і не хочу таких ситуацій, як було цього року. Так, я щасливий у Парижі, моїй сім'ї тут подобається, але подивимось, що буде далі.

Звісно, нам потрібно думати про своє майбутнє. Кожен футболіст хоче грати в усіх матчах, тому треба почекати, щоб ситуація прояснилась", — наводить слова Наваса Sky Italia.

На рахунку Наваса 23 матчі за ПСЖ цього сезону, в яких він пропустив 21 м'яч та зберіг свої ворота "сухими" 9 разів.

Нагадаємо, що раніше гравці ПСЖ Кейлор Навас та Серхіо Рамос підтримали біженців із України.

Що стосується італійця, то Доннарумма зіграв 22 матчі, пропустивши 20 м'ячів та ще 8 разів зберіг свої володіння в недоторканності.