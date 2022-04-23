Франция

Парижани офіційно оформили перемогу у турнірі.

Парі Сен-Жермен у рамках поєдинку тридцять четвертого туру чемпіонату Франції приймав на своєму полі Ланс та зіграв унічию з рахунком 1:1.

Парижани відкрили рахунок зусиллями Ліонеля Мессі в середині другої половини гри, на що Ланс відповів під завісу зустрічі.

Нічийний результат не завадив ПСЖ достроково здобути чемпіонський титул з 78 очками — у Марселя, найближчого переслідувача, 62 бали та п'ять ігор до кінця сезону в Лізі 1.

ПСЖ – Ланс 1:1

Голи: Мессі, 68 – Жан, 88