Парижани офіційно оформили перемогу у турнірі.
Ліонель Мессі, фото ПСЖ
23 апреля 2022, 23:54
Парі Сен-Жермен у рамках поєдинку тридцять четвертого туру чемпіонату Франції приймав на своєму полі Ланс та зіграв унічию з рахунком 1:1.
Парижани відкрили рахунок зусиллями Ліонеля Мессі в середині другої половини гри, на що Ланс відповів під завісу зустрічі.
Нічийний результат не завадив ПСЖ достроково здобути чемпіонський титул з 78 очками — у Марселя, найближчого переслідувача, 62 бали та п'ять ігор до кінця сезону в Лізі 1.
ПСЖ – Ланс 1:1
Голи: Мессі, 68 – Жан, 88